La triste parabola di Saviano | dagli eroi caduti al cono d' ombra Ora usa Salvini per fare show

La parabola di Roberto Saviano, da eroe anti-camorra a figura controversa, riflette le sfide di un impegno spesso ostacolato e frainteso. La sua testimonianza di amarezza e rimpianto apre una riflessione sulla complessità del suo percorso, culminata in un episodio che lo vede insultato dall’attuale vicepresidente del Consiglio. Ma cosa ci insegna questa parabola? Scopriamolo insieme.

«Io gli ho stretto la mano e lui mi ha detto "vergognati". Maleducato, però fa niente». Parti da eroe anti camorra e finisci con qualcuno, incidentalmente il vicepresidente del Consiglio, che ti dà del maleducato. Triste parabola quella di Roberto Saviano, di cui ricordiamo le amarezze, consegnate qualche settimana fa al Corriere della Sera, asserisce di aver sbagliato tutto nella vita. Giudicare dall'esterno sarebbe da ditino alzato, dunque giammai. E però un minimo di radiografia ce la permettiamo, notando che sicuramente è l'errore esser diventato la parodia di un eroe civile, questo voler trasformare un processo subito a seguito di insulti pubblicati sui social in una sorta di calvario persecutorio da dissidente di regime. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - La triste parabola di Saviano: dagli eroi caduti al cono d'ombra. Ora usa Salvini per fare show

