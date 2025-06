‘La Testa del Duce’ la caduta del fascismo

"‘La testa del Duce’ di Beppe Boni ci immerge in un affascinante mistero ambientato nel cuore della Bologna del 1943. Quel 25 luglio, una data memorabile per l’Italia, segna anche la fine del fascismo e la distruzione simbolica di uno dei suoi miti più imponenti. Ma cosa si cela dietro la rottura della statua sotto la Torre di Maratona? Scopriamo insieme il segreto che lega questa iconica scena alla storia di quegli anni tumultuosi."

’La testa del Duce’ di Beppe Boni si basa su un mistero. È il 25 luglio 1943, una data che qualsiasi persona ricorda a memoria: è il giorno della caduta del fascismo di Benito Mussolini. Appresa la notizia, la gigantesca statua sotto la Torre di Maratona, simbolo del vigore atletico e raffigurante il Duce a cavallo, viene spezzata in tre dalla rabbia popolare bolognese. Il racconto del mistero che coinvolge questo simbolo del regime fascista, abbandonato alla storia come “un messaggio in bottiglia che appare e scompare nel mare ma nessuno lo trova”, afferma Boni. La scultura equestre è stata costruita nel 1929, tre anni dopo l’ingresso scenografico di Mussolini durante l’inaugurazione del Littoriale nel 1926, circa un secolo fa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - ‘La Testa del Duce’, la caduta del fascismo

La testa del Duce. Il giorno della rabbia. E la statua fu fatta a pezzi - senso e un risultato alle emozioni represse, trasformando il caos in un gesto simbolico di rivolta. In quel momento, lo stadio del Littoriale divenne il teatro di una protesta che avrebbe scritto una pagina intensa nella storia italiana, dimostrando come la passione può esplodere anche nelle situazioni più tumultuose.

