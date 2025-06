La testa del Duce Il giorno della rabbia E la statua fu fatta a pezzi

senso e un risultato alle emozioni represse, trasformando il caos in un gesto simbolico di rivolta. In quel momento, lo stadio del Littoriale divenne il teatro di una protesta che avrebbe scritto una pagina intensa nella storia italiana, dimostrando come la passione può esplodere anche nelle situazioni più tumultuose.

L’euforia collettiva nella turbolenza del momento ebbe la necessità di sfogare con violenza la rabbia verso i simboli. E fu così che un gruppo sostenuto di giovani e meno giovani puntò dritto a quello che era stato l’apoteosi dell’era Arpinati, ormai tramontata, ma anche l’orgoglio sportivo italiano: lo stadio del Littoriale. È lì, pensarono i componenti del corteo in corsa verso l’ennesima meta su cui esprimere la rabbia, che bisognava dare un segnale forte, lì dove quella statua equestre sul piedistallo della Torre di Maratona dominava Bologna fin dal 1929 con lo sguardo ieratico del Duce. L’attacco fu furibondo, violento, dissacratore e in un certo senso liberatorio per chi volle dimostrare che buttare giù un monumento significava anche cancellare un’epoca. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La testa del Duce. Il giorno della rabbia. E la statua fu fatta a pezzi

In questa notizia si parla di: rabbia - statua - testa - duce

Chiara Jaconis, parla il fidanzato Livio Rousseau: «Vivo anche per lei, la statua non era caduta da sola e il dubbio c'era. Rabbia? Solo amarezza» - La triste vicenda di Chiara Jaconis continua a far discutere. Otto mesi dopo la sua tragica scomparsa, Livio Rousseau, fidanzato della giovane, rompe il silenzio.

La testa del Duce. Il giorno della rabbia. E la statua fu fatta a pezzi.

La testa del Duce. Il giorno della rabbia. E la statua fu fatta a pezzi - La storia nel nuovo volume di Beppe Boni, editorialista di “QN“ e “il Resto del Carlino“. Secondo quotidiano.net

'La testa del Duce', romanzo-verità del giornalista Beppe Boni - verità 'La testa del Duce', edito da Minerva (192 pagine, 16. Lo riporta ansa.it