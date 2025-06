La Ternana rischia l’implosione Vis il girone è un rompicapo

la ternana rischia l’implosione nel girone 232, un vero rompicapo. Le storie delle società precipitate nell’inferno della C si assomigliano: Brescia, Spal, Reggina, Alessandria, Pordenone e Livorno sono solo alcuni esempi di club abbandonati dalla proprietà e costretti a ricostruire da zero. Problema noto: ci si porta dietro un fardello di debiti e aspettative deluse, che minano la competitività e il futuro del calcio italiano.

Come si assomigliano le storie delle società precipitate "nell'inferno della C". Sono freschissimi i casi di Brescia e Spal, piazze abbandonate dalla proprietà che si ritrovano a ripartire da zero. In precedenza era toccato a Reggina, Alessandria, Pordenone, Livorno, solo per citare gli ultimi anni. Altri club, vedi Perugia e Ascoli nell'ultima stagione, si sono trascinati fardelli che ne hanno minato la competitività. Problema noto: ci si porta appresso gli ingaggi (e i debiti) della B in un campionato dai ricavi enormemente inferiori, senza che il 'paracadute' riesca ad attutire lo schianto. Adesso scoppia il caso Ternana, prima ancora che il girone B veda la luce.