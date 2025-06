La tariffa rifiuti pesa nelle tasche Il Comune accusa | Costi aumentati ma i servizi sono rimasti invariati

La tariffa rifiuti sta diventando un peso sempre più gravoso per cittadini e Comune, nonostante i servizi siano rimasti invariati. In soli 20 anni, il costo si è triplicato, raggiungendo cifre elevate che sollevano una crescente preoccupazione. L’assessore Francesca Sebastiani analizza gli aumenti e il loro impatto ambientale, evidenziando come si possa continuare a conciliare sostenibilità e equità. È giunto il momento di riflettere sulle scelte future per un equilibrio tra tutela ambientale e tasche dei cittadini.

"Importanti traguardi ambientali, ma le tariffe penalizzano cittadini e Comune, pensate che negli ultimi 20 anni il costo è triplicato". Nuovo grido di allarme dal Comune di Castiglion Fiorentino. A sollevare la questione ci pensa l’assessore all’ambiente e decoro urbano Francesca Sebastiani che analizza nel dettaglio gli aumenti tariffari di questi anni. "Siamo passati da 970 mila euro nel 2003 a 2.778.924 euro nel 2025 considerando l’applicazione dei limiti di crescita imposti dall’ATO senza i quali il costo ammonterebbe a 3.340.284 euro. È inaccettabile ed è ulteriormente inaccettabile soprattutto visto il percorso intrapreso in questi anni per rendere la nostra cittadinanza più attenta alla tutela del territorio che ha portato al raggiungimento di importanti traguardi: uno su tutti riguarda la percentuale della raccolta differenziata che si mantiene alta (nel mese di aprile abbiamo sfiorato il 70% - con il 69. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La tariffa rifiuti pesa nelle tasche . Il Comune accusa: "Costi aumentati ma i servizi sono rimasti invariati"

In questa notizia si parla di: comune - tariffa - rifiuti - pesa

Comune di Acireale, per la Tari 2025 si mantiene la tariffa del 2024 - Comune di Acireale conferma la tariffa Tari 2025, mantenendo quella del 2024. Un risultato che riflette l’impegno degli uffici comunali nel garantire stabilità e sollievo alle famiglie, nonostante le sfide economiche.

AL PREFETTO DI FOGGIA, AL SINDACO COMUNE DI MANFREDONIA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE AL SEGRETARIO COMUNALE Vai su Facebook

Lanciano introduce la tariffa puntuale: cos’è, come funziona e perché è stata introdotta; Piacenza: il nuovo sistema di raccolta puntuale dei rifiuti; Frosinone, La Tari è sempre più pesante.

La tariffa rifiuti pesa nelle tasche . Il Comune accusa: "Costi aumentati ma i servizi sono rimasti invariati" - Grido d’allarme dell’assessore Sebastiani che snocciola i dati degli ultimi venti anni a Castiglion Fiorentino "Inaccettabile visto il percorso che abbiamo intrapreso per sensibilizzare i cittadini al ... Si legge su lanazione.it

Tariffe rifiuti “Senza sorprese a parte l’Istat“ - Ci sarà però un adeguamento Istat legato all’inflazione, 2,4 % per le utenze domestiche e 4,5 per le aziende. Scrive msn.com