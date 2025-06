La storia di Mohammed che sotto le bombe di Gaza continua a cucinare pizze | Voglio portare gioia ai bambini

In un angolo di Gaza, tra il fragore delle bombe e il buio della guerra, Mohammed trasforma ogni giorno in una testimonianza di speranza. Con il forno acceso e il cuore colmo di passione, continua a sfornare pizze come simbolo di resilienza e cultura. La sua missione? portare gioia ai bambini e mantenere vivo il legame con l’Italia. Un gesto di coraggio che ci ricorda come anche nelle situazioni più difficili, la bontà può trionfare.

Il racconto a Fanpage.it del pizzaiolo-pasticcere: "Il mio sogno ora è tornare in Italia, imparare ancora altre cose, altre ricette e aprire un ristorante italo-palestinese. Nonostante il deterioramento delle condizioni e la limitata disponibilitĂ di cibo, continuo a fare la pizza. Per i bambini e per far rivivere la cultura italiana qui a Gaza”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: gaza - bambini - storia - mohammed

A Gaza 45 bambini uccisi in due giorni, la denuncia dell'Unicef - Negli ultimi due giorni, i raid israeliani su Gaza hanno causato la tragica morte di 45 bambini palestinesi, denunciano l'Unicef.

"La pietĂ di Gaza" sconvolgente ritratto fotografico di Mohammed Salem Vai su Facebook

La storia di Mohammed, che sotto le bombe di Gaza continua a cucinare pizze: “Voglio portare gioia ai bambini”; Maryam, Kalhed, Mohammed e Ghada, Ibrahim. Vite cambiate per sempre dalla guerra a Gaza; La foto che ha vinto il World Press Photo 2025 racconta la storia di migliaia di altri bambini di Gaza.

Gaza, le storie dei bambini uccisi, la protesta anti Hamas | iO Donna - Come l’occhio a cogliere i nomi di tutti i bambini uccisi a Gaza scritti sulla ... iodonna.it scrive

"HeART of Gaza": l'arte dei bambini palestinesi in mostra a Cardano al Campo - Dal 31 gennaio al 1 marzo 2025, il Circolo Quarto Stato di Cardano al Campo ospiterà questa toccante ... Secondo varesenews.it