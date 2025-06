La storia dell'omicidio di Nora Dalmasso | dal ritrovamento del corpo al rischio prescrizione del caso

La tragica vicenda di Nora Dalmasso, uccisa nella sua casa di Río Cuarto nel 2006, ha sconvolto l'Argentina e lasciato un segno indelebile nel cuore dei suoi cittadini. Dopo quasi vent’anni di indagini e polemiche, il caso rimane irrisolto, segnato da una feroce gogna mediatica e da un rischio di prescrizione che minaccia la giustizia. Nel 2024, un nuovo sospettato emerge, ma il cronometro corre… Continua a leggere.

