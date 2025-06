La spiaggia immortalata in uno scatto per festeggiare la Bandiera blu | il concorso

Il concorso “Uno scatto per Bandiera Blu” invita appassionati e professionisti a catturare la bellezza autentica della spiaggia di Ravenna, simbolo di eccellenza ambientale. Un’opportunità unica per mostrare al mondo il paesaggio che riceve questo prestigioso riconoscimento internazionale, valorizzando il nostro tratto di costa sostenibile. Non perdere l’occasione di far brillare anche tu questa meraviglia naturale attraverso la tua fotografia, contribuendo alla tutela e alla promozione del nostro patrimonio ambientale.

Il Comune di Ravenna, in collaborazione con Cestha, ha indetto il concorso fotografico “Uno scatto per Bandiera Blu” ideato per promuovere il riconoscimento internazionale assegnato dalla Foundation for environmental education (Fee) per la qualità ambientale e la sostenibilità dei litorali. Il. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

"Uno scatto per Bandiera blu": il concorso fotografico sull'accessibilità delle spiagge

