La sparizione dell’agenda rossa di Borsellino perquisite tre abitazioni dell’ex procuratore Tinebra

Nel cuore di un’indagine che scuote la Sicilia, la scomparsa dell’agenda rossa di Borsellino rivela retroscena inquietanti. Le perquisizioni a casa dell’ex procuratore Tinebra, ordinate dalla procura di Caltanissetta e condotte dai carabinieri del Ros, puntano a fare luce su un legame oscuro con logge segrete. Un enigma che potrebbe riscrivere la storia della lotta alla criminalità organizzata.

I magistrati della procura di Caltanissetta hanno incaricato i carabinieri del Ros. “Il magistrato faceva parte di una loggia segreta”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - La sparizione dell’agenda rossa di Borsellino, perquisite tre abitazioni dell’ex procuratore Tinebra

