La Spagna di Sanchez sfida Trump e la Nato sul 5% per la Difesa | ecco come e perché

La sfida tra la Spagna di Pedro Sánchez, Trump e la NATO sul possibile aumento del target di spesa militare al 5% del PIL sta scuotendo le alleanze internazionali. Durante il summit di L’Aja, mentre molti Paesi si sono dichiarati favorevoli o neutrali, la Spagna ha preso una posizione decisa contro, rivelando tensioni e strategie divergenti sul ruolo militare europeo. Ma quali sono le ragioni dietro questa scelta e cosa potrebbe cambiare nel panorama globale?

Il summit Nato de L’Aja ha visto il segretario generale Mark Rutte e il presidente statunitense Donald Trump promuovere l’innalzamento del target delle spese militari al 5% del Pil per i Paesi membri dell’Alleanza Atlantica, accettato con diversi livelli di entusiasmo da tutti i Paesi membri, con una rumorosa eccezione: la Spagna di Pedro Sanchez. Il presidente del governo spagnolo si è detto contrario a portare al 5%, comprensivo di un 3,5% di spesa militare diretta e di un 1,5% di abilitatori strategici, l’investimento di Madrid nella Difesa rivendicando che il Paese si fermerà al 2,1%, soglia ritenuta sufficiente a realizzare tutti i suoi obiettivi. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - La Spagna di Sanchez sfida Trump e la Nato sul 5% per la Difesa: ecco come e perché

In questa notizia si parla di: nato - spagna - sanchez - sfida

Il 5% del Pil in spese militari? Anche no. La Spagna si ribella a Trump e inguaia la Nato: «Irrazionale e incompatibile col welfare» - A poche settimane dal vertice NATO, la Spagna di Pedro Sánchez si schiera contro l’idea di destinare il 5% del Pil alle spese militari, evidenziando come questa scelta possa danneggiare il benessere sociale e i valori del welfare.

Spagna. Sanchez sfida la NATO: no al 5% per la difesa, sì a un'Europa autonoma Vai su X

#Aja Accordo degli Alleati a sostenere una spesa militare la 5% del pil entro il 2025. La #Spagna firma ma ribadisce che si limiterà al 2,1%. #Sanchez "E' sufficiente". #Trump "L'accordo al 5% è una monumentale vittoria Usa" Vai su Facebook

Perché Sanchez resiste a Trump e Nato sulle spese militari; Vertice Nato, Pedro Sanchez isolato anche nella foto di gruppo: cos’è successo al summit dell’Aja; Spagna contro NATO e Trump sulle spese militari: minaccia di dazi per il no al 5% del PIL.

Accordo Nato sul 5%, la Spagna si sfila. Ira Trump su Sanchez: «Pagherà» - Donald Trump è venuto, ha visto, ha vinto. Segnala unionesarda.it

Scontro con Sánchez al vertice Nato, minacce alla Spagna: “Pagherà con le tariffe” - Il premier spagnolo: “Rispetteremo gli obiettivi sulle capacità tecniche e operative”. Da repubblica.it