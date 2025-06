La sorella di Alvaro Vitali contro Stefania Corona | Ce lo ha portato via lo voleva lasciare ora che stava male

In un momento di grande dolore, la sorella di Alvaro Vitali decide di rompere il silenzio, svelando verità sconvolgenti sulla difficile situazione familiare e sulle tensioni con Stefania Corona. Un racconto che mette a nudo emozioni profonde e sentimenti contrastanti, portando alla luce una realtà spesso nascosta dietro le quinte del mondo dello spettacolo. Continua a leggere per scoprire cosa si cela dietro questa drammatica vicenda.

La sorella di Alvaro Vitali rompe il silenzio e attacca Stefania Corona ai funerali dell'attore romano: "La moglie ce l'ha portato via. Lui adesso stava male e lei ora lo voleva lasciare". 🔗 Leggi su Fanpage.it

"Io e Alvaro abbiamo voluto chiudere una storia che non era più sentimentale, non eravamo più marito e moglie. Eravamo fratello maggiore e la sorella più piccola". Stefania Corona ha raccontato più volte in tv la fine del matrimonio con Alvaro Vitali, dall’annu Vai su Facebook

Stefania Corona ai funerali di Alvaro Vitali, c’è anche sua figlia Sara: assente Ennio, unico figlio dell’attore - Ai funerali di Alvaro Vitali presente la ex moglie Stefania Corona con la figlia Sara. Secondo fanpage.it

