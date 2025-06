La sorella di Alvaro Vitali contro la moglie Stefania Corona | Ce lo ha portato via

In un turbine di dolore e polemiche, Stefania Corona si trova al centro di una tempesta emotiva dopo la perdita di Alvaro Vitali, suo marito per quasi tre decenni. A complicare il quadro, le tensioni con la sorella dell’attore, che sembra aver portato via qualcosa di prezioso dal suo cuore. In questo momento di grande sconforto, scopriamo come Stefania affronta le accuse e le sfide di un addio così difficile da accettare.

Giorni decisamente complicati per Stefania Corona. La musicista non solo deve affrontare la morte di Alvaro Vitali, che è stato suo marito per ben ventisette anni, ma anche con una serie di accuse che le sono piovute addosso dopo la dipartita dell’uomo. Prima è stata criticata per l’intervista rilasciata a La volta buona proprio poche ora prima del decesso dell’attore. Intervista nella quale rimarcava la sua volontĂ di non tornare con il mitico Pierino, che aveva lasciato perchĂ© si era innamorata di un altro uomo, il loro autista. Ora Stefania deve fare i conti anche con le critiche della sorella di Vitali, che l’ha accusata di aver allontanato Alvaro dalla sua famiglia. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - La sorella di Alvaro Vitali contro la moglie Stefania Corona: “Ce lo ha portato via”

