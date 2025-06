La solidarietà sul grande schermo Pubblica assistenza nuovo mezzo

solidarietà continua a brillare anche dietro le quinte. Recentemente, infatti, la Pubblica Assistenza ha annunciato l'acquisto di un nuovo mezzo, un gesto concreto che testimonia il sostegno e la vicinanza della comunità. Con il coinvolgimento attivo dei soci del Cinema Italia e la collaborazione della cooperativa Studio e Cultura, si rafforza il legame tra cultura, solidarietà e impegno civico. L’unione fa davvero la forza, e questa è solo l’inizio di un percorso che promette grandi risultati.

Per i soci del Cinema Italia c’è ancora solidarietà. Si è recentemente conclusa con successo, a Castenaso, la raccolta fondi promossa dalla cooperativa Studio e Cultura - Cinema Italia Castenaso, finalizzata alla stampa di un libro che racconta la storia del Cinema Italia in occasione dei 75 anni dalla fondazione della Cooperativa. Un progetto che ha riscosso grande entusiasmo e partecipazione da parte della comunità locale. Ma l’impegno della cooperativa non si ferma qui. Nelle scorse settimane, infatti, la cooperativa ha portato a termine una nuova iniziativa solidale, contribuendo con una donazione all’acquisto di un veicolo destinato alla Pubblica Assistenza di Castenaso, a supporto delle attività di Protezione Civile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it