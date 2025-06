La Società Podistica Alfonsinese Il traguardo dei primi 50 anni

piazza del paese ha celebrato con entusiasmo i suoi primi 50 anni di attività. Un traguardo importante per una realtà che, oltre a promuovere il benessere attraverso lo sport, si distingue per il suo impegno sociale e comunitario. Questa storia di passione, dedizione e solidarietà rende la Società Podistica Alfonsinese un vero punto di riferimento locale, un esempio di come lo sport possa unire e rafforzare una comunità.

È molto di più di una società sportiva. È una realtà viva, che organizza camminate ludico-motorie, il tradizionale Gran Premio della Liberazione e una tappa delle Promesse di Romagna, ma che è anche attivamente impegnata nel volontariato: accompagnamento durante eventi scolastici, supporto alle iniziative comunali, presenza costante nella vita della comunità. Stiamo parlando della Società Podistica Alfonsinese, che venerdì scorso nella centrale piazza Gramsci ha festeggiato il suo primo mezzo secolo di storia. C'era una volta, nel 1975, un'idea semplice ma potente: unire persone, sport e passione.

