La sinistra punta al caos europeo | i socialisti minacciano di sfiduciare von der Leyen anche la Schlein all’assalto

In un contesto di crescente tensione europea, la scena politica si infiamma con minacce di sfiducia e scontri diplomatici. La sinistra europea appare sempre più orientata al caos, mentre le tensioni tra Bruxelles e Ankara esplodono sul tema del Gay Pride a Budapest. In questo scenario complesso, il futuro dell’Europa e delle sue libertà fondamentali si gioca tra alleanze e divergenze, in un delicato equilibrio che potrebbe cambiare le sorti del continente.

Nel giorno delle minacce di sfiducia dei socialisti europei alla presidente della Ue, Ursula von der Leyen, colpevole di ostacolare l’agenda “green” e di spingere sul riarmo europeo, si consuma lo scontro tra Bruxelles e Ankara sul no della Turchia al Gay Pride, previsto per sabato. “Invito le autoritĂ ungheresi a consentire che il Budapest Pride si svolga. Senza timore di sanzioni penali o amministrative contro gli organizzatori o i partecipanti”, scrive la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in un post su X, a proposito dell’evento previsto per sabato. “Alla comunitĂ Lgbtiq+ in Ungheria e oltre dico: sarò sempre vostra alleata”, aggiunge von der Leyen, che cerca così di rabbonire la sinistra europea. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - La sinistra punta al caos europeo: i socialisti minacciano di sfiduciare von der Leyen, anche la Schlein all’assalto

Fonti, 'dai Socialisti Ue ultimatum a von der Leyen - Durante un incontro a Palazzo Berlaymont, i socialisti dell'UE hanno consegnato a Ursula von der Leyen un ultimatum sulla loro permanenza nella maggioranza europea.

“Il Governo Meloni ha detto no al salario minimo, definanzia scuola e ricerca, porta la sanità al collasso ma trova ogni volta nuove risorse da spendere in carri armati e missili: vuole buttare 100 miliardi in armi”. A scriverlo è Sinistra Italiana, che ha lanciato una Vai su Facebook

