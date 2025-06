La sinistra francese protegge gli autori delle molestie di Parigi

Una recente inchiesta scuote la Francia: «Frontières Media» svela i nomi di arrestati per molestie a Parigi, con molti sospettati di origine araba o nordafricana. Tuttavia, invece di affrontare il problema, la sinistra francese difende gli autori delle aggressioni, accusando i giornalisti di imbarazzanti attacchi. Un atteggiamento che solleva molte domande sulla reale priorità della politica francese. Continua a leggere.

«Frontières media» pubblica i nomi di coloro che sono stati arrestati per aver aggredito 145 ragazze con le siringhe. Quasi tutti arabi o nordafricani. Ma il partito di Mélenchon se la prende coi giornalisti. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - La sinistra francese protegge gli autori delle molestie di Parigi

