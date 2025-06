La sindaca di Prato Ilaria Bugetti Pd indagata per corruzione non andrà ai domiciliari | perché per il giudice bastano le dimissioni

Oggi, il giudice ha scelto di affidarsi alle dimissioni volontarie di Ilaria Bugetti, rinviando l’applicazione di misure più restrittive. La decisione sottolinea l'importanza della trasparenza e della responsabilità in politica, lasciando aperta la questione sulla fiducia pubblica e l'integrità delle istituzioni. Mentre si attende il prosieguo del procedimento, il caso di Prato si conferma come un simbolo di sfida alla corruzione nella politica locale.

L’ex sindaca di Prato Ilaria Bugetti, indagata per corruzione, non andrà ai domiciliari. Ha deciso così il giudice per le indagini preliminari Alessandro Moneti, chiamato a pronunciarsi sul caso della prima cittadina del capoluogo toscano. Secondo la procura, per Bugetti avrebbe dovuto essere disposta la misura cautelare, a causa dei gravi indizi di colpevolezza a suo carico e del pericolo che potesse reiterarsi il reato di corruzione. Ma oggi, a seguito della decisione del Gip, la prospettiva è cambiata. Insieme a lei, indagato anche l’imprenditore Ricardo Matteini Bresci, per cui sono invece i domiciliari stati disposti. 🔗 Leggi su Open.online

Le dimissioni della sindaca Bugetti, le reazioni della politica. “Atto d’amore per la città”. “No è la fine del Pd” - Le dimissioni inaspettate della sindaca di Prato, Ilaria Bugetti, hanno scatenato un effetto domino nel panorama politico locale, lasciando la città intera senza fiato.

