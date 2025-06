La sicurezza del parco del Tettuccio Regione pronta a intervenire

La sicurezza del Parco del Tettuccio a Montecatini sta diventando una priorità immediata. La Regione si prepara ad intervenire, valutando l'anticipo di fondi tra 50 e 100 mila euro sui 17,5 milioni già stanziati, per accelerare i lavori di messa in sicurezza di questa preziosa area verde. Un impegno concreto volto a tutelare cittadini e visitatori, assicurando un patrimonio storico e naturale che merita attenzione urgente.

Montecatini Terme, 26 giugno 2025 – La Regione è pronta a valutare la possibilità di anticipare una cifra tra 50 e 100mila euro alle Terme dai 17,5 milioni stanziati per rilevare Tettuccio, Regina ed Excelsior, da destinare alla conclusione dei lavori di messa in sicurezza del grande parco presente nell’edificio che ha l’ingresso sul piazzale Domenico Giusti. A Firenze, l’ufficio legale del socio di maggioranza dell’azienda sta valutando l’utilizzo di questa soluzione, nell’ottica di non violare il concordato preventivo in continuità e non andare a ricadere nei divieti di finanziamento previsti per le aziende in difficoltà dalla legge Madia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La sicurezza del parco del Tettuccio. Regione pronta a intervenire

