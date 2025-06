La Serie A pronta a riabbracciare Kessie e Immobile | dove giocheranno

La Serie A si prepara a riabbracciare due grandi protagonisti: Kessie e Immobile, pronti a tornare in Italia e a infiammare i campi di casa. Mentre il centrocampista potrebbe unirsi a Gasperini alla Roma, l’attaccante ritroverebbe la sua amata Bologna. Con le squadre già pronte a sfidarsi in Europa League, il ritorno di queste stelle promette emozioni e sorprese. Non perdere gli aggiornamenti esclusivi su Sportface Tv e sull’app gratuita!

Due vecchie conoscenze del nostro campionato sono pronte a tornare in Italia: Kessie potrebbe riabbracciare Gasperini alla Roma, mentre Immobile ritroverebbe la Serie A a Bologna. Franck Kessie e Ciro Immobile potrebbero tornare in Serie A. Entrambi sono finiti nel mirino di due squadre che la prossima stagione disputeranno l'Europa League.

