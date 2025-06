La sentenza di Giuliacci | Quando finirà davvero il caldo Non ovunque

L'estate sta facendo sentire il suo calore con temperature da record, ma per quanto durerà questa ondata di caldo intenso? Il colonnello Mario Giuliacci analizza le previsioni meteo e ci svela quando e dove si registreranno i primi "stop" alla canicola. La domanda che tutti si pongono è: fino a quando resisterà il caldo, e in quali zone sarà più forte? Ecco le risposte che aspettavate.

Temperature roventi per un inizio di estate all'insegna del caldo intenso, ma cosa ci aspetta nel passaggio tra giugno e luglio? Quanto durerà l' ondata di caldo? Lo spiega nelle sue previsioni meteo il colonnello Mario Giuliacci che dà le date degli "stop" dalla canicola che però non si verificheranno ovunque. Un'ondata di caldo "appena iniziata" ma "dove sarà più intensa? Dove e quando finirà?", osserva l'esperto in un video pubblicato sul canale YouTube MeteoGiuliacci. Ebbene, l'ondata "sarà più intensa con temperature superiori a 35 gradi su Piemonte, Lombardia, Emilia, Romagna, Basso Veneto, Toscana, Umbria, Lazio e al sud e tranne le coste del Basso Tirreno", spiega il meteorologo. 🔗 Leggi su Iltempo.it