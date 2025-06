La segnalazione di un cittadino | In via Ravenna incivili vengono a riempire i cassonetti con i rifiuti delle zone con porta a porta

Una crescente problematica sta emergendo in via Ravenna, dove alcuni cittadini provenienti da altre zone con il servizio porta a porta stanno riempiendo i cassonetti con rifiuti non loro, creando disordine e disagio. Un nostro lettore ci ha inviato una segnalazione dettagliata, chiedendo interventi per tutelare la pulizia e il decoro della zona. È fondamentale agire prontamente per risolvere questa situazione e garantire un ambiente più pulito e rispettoso per tutti.

Un nostro lettore ci ha scritto per segnalare come in via Ravenna angolo via Milano i cassonetti della spazzatura siano presi d'assalto da cittadini di altre zone dove attualmente è in vigore il porta a porta: "Potreste fare una segnalazione per i bidoni della spazzatura in via Ravenna, angolo. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

