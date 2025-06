La scuola Yuasa Battery Un anno indimenticabile

La scuola Yuasa Battery ha vissuto un anno indimenticabile, segnato da traguardi storici e momenti di grande emozione. La stagione della M&G Scuola Pallavolo è stata memorabile, culminando con la prima storica salvezza in Superlega, portando orgoglio e passione nel cuore dei suoi tifosi. Ma l’entusiasmo non si è fermato qui: nei giorni scorsi, al PalaPromoteo, si è svolta una Festa del Volley che ha unito tutti gli appassionati in un’unica grande celebrazione dello sport e della solidarietà .

Quella che si sta concludendo ufficialmente in questi giorni è stata una stagione memorabile per la M&G Scuola Pallavolo, con la Yuasa Battery che ha ottenuto la salvezza in Superlega nella prima storica stagione tra i big della pallavolo. Ma nel mondo M&G è stata una stagione da ricordare anche per altri motivi. Nei giorni scorsi si è svolta un’autentica Festa del Volley, organizzata e partecipata in ogni minimo dettaglio al PalaPromoteo ad Ancona e strutturata in maniera impeccabile dal Comitato Regionale Fipav Marche. La Fipav Marche l’ha voluta in questo periodo proprio per omaggiare tutte quelle squadre marchigiane che si sono imposte nei propri campionati, incluse quelle giovanili, nei giorni conclusivi di quest’annata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La scuola Yuasa Battery. Un anno indimenticabile

In questa notizia si parla di: scuola - yuasa - battery - anno

M&G Scuola Pallavolo: Yuasa Santoni trionfa nei playoff e vola in Serie B - La M&G Scuola Pallavolo non smette di stupire! Con la vittoria nei playoff di Serie C, la Yuasa Santoni conquista un posto in Serie B, un traguardo che segna l'espansione del mondo della pallavolo italiana.

Lo sport a Grottazzolina non finisce mai di stupire e regalarci risultati straordinari! La Yuasa Battery vince i play off di Serie C e conquista la promozione in B!! Bravissimi tutti, ragazzi, tra cui tanti giovani grottesi, staff tecnico e societĂ ! Il prossimo anno avremo u Vai su Facebook

La Yuasa Battery svela la campagna abbonamenti; Tre atleti della Yuasa Battery Grottazzolina convocati per le Universiadi; Gli studenti a scuola di inglese coi campioni della Yuasa.

La scuola Yuasa Battery. Un anno indimenticabile - M&G Pallavolo e il riconoscimento durante la grande festa di Ancona per la promozione in Serie B e i risultati raggiunti dall’Under 13. Lo riporta msn.com

M&G Scuola Pallavolo: Yuasa Santoni trionfa nei playoff e vola in Serie B - MSN - Un altro grande trionfo per la M&G Scuola Pallavolo che sabato ha festeggiato il successo della Serie C targata Yuasa Santoni che ha vinto i playoff di Serie C, conquistando la promozione nella ... Da msn.com