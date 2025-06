la scuola diventa green intervento record a zola

La scuola primaria Piero Calamandrei di Zola Predosa si trasforma in un esempio di sostenibilità con un intervento record di ristrutturazione energetica. Questo progetto “ultra green” promette di ridurre l’impatto ambientale e migliorare il comfort degli studenti, coinvolgendo l’intera comunità nei principi di rispetto per il pianeta. I lavori, affidati a Geetit del Gruppo Termal, sono partiti subito dopo la fine dell’anno scolastico e…

Versione ‘ultra green’ quella che si prepara dalla scuola primaria Piero Calamandrei di Zola Predosa, dove sono iniziati da pochi giorni i lavori di ristrutturazione energetica che occuperanno i mesi estivi nel plesso di via Albergati, nel capoluogo. L’appalto è stato assegnato a Geetit, ‘Esco’ del Gruppo Termal, che ha dato il via all’intervento immediatamente dopo il termine dell’anno scolastico, con l’obiettivo di eseguire in tempi ristrettissimi le lavorazioni più impattanti e quindi garantire la fruibilità della scuola nella nuova versione prima dell’avvio del nuovo anno scolastico. "L’intervento di efficientamento energetico è importante e consentirà alla scuola di passare dalla classe energetica D alla classe A3, ovvero un edificio a energia quasi zero, con l’abbattimento quasi totale dei costi di gestione", spiega l’impresa che, con lavori di importo di 2,8 milioni di euro, realizzerà il cappotto termico, la coibentazione delle coperture e dei solai, la sostituzione infissi ad alte prestazioni con schermature solari per proteggere dall’irraggiamento estivo, oltre ad un impianto fotovoltaico, ‘relamping’ con tecnologia led e rifacimento dei quadri elettrici di controllo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it