La scoperta dal restauro Nell’affresco di Masolino Sant’Ivo è Sant’Orsola

Un capolavoro nascosto tra le pieghe del tempo, pronto a riscrivere le nostre percezioni dell’arte rinascimentale. La scoperta recente a Empoli, con il restauro dell'affresco di Masolino, ha svelato un nuovo volto e una nuova storia per “Sant’Ivo”, aprendo un affascinante capitolo sulla nostra eredità culturale. Un viaggio lungo decenni che oggi ci regala un’immagine più autentica e sorprendente di un’antica meraviglia.

Certe storie, anche quelle d'arte, aspettano decenni per rivelare la loro verità. E a volte, per chiuderle, serve un cerchio lungo più di 80 anni. È quello che accade oggi a Empoli, dove uno dei frammenti più misteriosi e viaggiatori del primo Rinascimento toscano cambia nome, volto, e significato. Con il restauro appena svelato nella chiesa di Santo Stefano degli Agostiniani, è emerso che il celebre affresco conosciuto da tutti come "Sant'Ivo tra i pupilli" – attribuito a Masolino da Panicale – non rappresenta affatto un Santo. E nemmeno quei 'pupilli' adoranti che per oltre mezzo secolo hanno accompagnato il titolo dell'opera.

