La scaletta del concerto 2025 di Marco Mengoni allo Stadio Maradona | l’ordine delle canzoni a Napoli

Stasera, 26 giugno, il palco dello stadio Maradona di Napoli si trasformerà nell’arena del talento di Marco Mengoni, che apre il suo tour negli stadi con un concerto imperdibile. Tra emozioni e grandi hit, i fan potranno ascoltare brani come “Sto bene al mare”, “Esseri umani”, “Ti ho voluto bene veramente” e “Guerriero”. Scopriamo insieme la scaletta completa di questa serata unica!

Marco Mengoni terrà questa sera, 26 giugno, il primo concerto del suo tour negli stadi al Maradona di Napoli: in scaletta dovrebbero esserci canzoni come Sto bene al mare, Esseri umani, Ti ho voluto bene veramente e Guerriero. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: scaletta - concerto - marco - mengoni

Elisa in concerto a Milano: parcheggi, strade chiuse, come arrivare e scaletta - Se sei un fan di Elisa e vuoi vivere un'esperienza indimenticabile al suo concerto a Milano, preparati a scoprire come arrivare facilmente, tra parcheggi affollati e strade chiuse.

Translate postMarco Mengoni Live 2025, la scaletta del concerto di Napoli Vai su X

Uno dei momenti più magici del concerto di Marco Mengoni del 21 giugno a Lignano Sabbiadoro… Vai su Facebook

Marco Mengoni, la scaletta del concerto a Roma; La scaletta del concerto 2025 di Marco Mengoni allo Stadio Maradona: l’ordine delle canzoni a Napoli; Marco Mengoni torna live negli stadi nell’estate 2025: la scaletta dei concerti e l’ordine delle canzoni.

Marco Mengoni torna live negli stadi nell’estate 2025: la scaletta dei concerti e l’ordine delle canzoni - Marco Mengoni torna live con un tour negli stadi e poi un tour europeo nei palazzetti: la scaletta concerto e l'ordine delle canzoni ... Come scrive deejay.it

Marco Mengoni in concerto a Roma: la scaletta delle canzoni - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Si legge su msn.com