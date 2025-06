La Russia contro la sospensione dell' Iran da cooperazione con Aiea

In un contesto di tensioni internazionali, la Russia si schiera a difesa della collaborazione tra Iran e AIEA, esprimendo il suo desiderio che questa relazione cruciale non venga interrotta. La posizione di Mosca evidenzia le dinamiche complesse e gli interessi geopolitici in gioco, in un momento in cui il Medio Oriente resta al centro delle attenzioni globali. La questione rimane delicata: riusciranno le parti a trovare un punto d'incontro?

Mosca, 26 giu. (askanews) - La Russia si oppone alla sospensione da parte dell'Iran, suo alleato in Medio Oriente, della cooperazione con l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA), ha dichiarato il suo ministro degli Esteri, Sergei Lavrov, dopo che il parlamento iraniano ha votato il giorno prima a favore della sospensione. "Ci auguriamo che la cooperazione tra l'Iran e l'Aiea continui e che tutti rispettino la dichiarazione ripetutamente rilasciata dall'Iran, secondo cui non ha e non avrà alcuna intenzione di acquisire armi nucleari", ha dichiarato Lavrov.

