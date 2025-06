La Rossa dei mari sull’onda del futuro Ferrari Hypersail rompe gli schemi Elkann | Nuova sfida tecnologica

sull’innovazione e sulla passione che spingono Ferrari verso nuovi orizzonti, come dimostra la rivoluzionaria Ferrari Hypersail. Questa sfida tecnologica, simbolo di audacia e visione futura, rompe gli schemi tradizionali e apre un capitolo entusiasmante per il brand. La Rossa dei Mari rappresenta solo l’inizio di un percorso che unisce nautica e motori, segnando il futuro di Ferrari in maniera sempre più innovativa e sorprendete.

C’era anche Fred Vasseur, in prima fila, al battesimo della nuova avventura nautica della Ferrari. E’ nata ufficialmente la Rossa dei Mari, in attesa che quella da Gran Premio si decida a dare segni.di vita. All’evento di ieri a Maranello ha ovviamente partecipato anche il presidente John Elkann, l’uomo che deve decidere il futuro del manager francese (che ha il contratto in scadenza). Il numero uno del Cavallino ha però preferito concentrarsi sulla barca, concedendosi un riferimento alla Ferrari che in pista vince, quella di Le Mans. Le sue parole: "La nostra Hypersail è una nuova sfida che ci porta a superare i confini e ad allargare gli orizzonti tecnologici. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La Rossa dei mari sull’onda del futuro. Ferrari Hypersail rompe gli schemi. Elkann: "Nuova sfida tecnologica»

