La rosa dei gialloblù Modena in tanti con le valigie già pronte

La rosa dei gialloblù di Modena si riduce sempre di più, con i giocatori che ormai hanno le valigie pronte. Il tempo stringe e il club sembra deciso a ringraziare chi sta per partire, segnando un nuovo capitolo nella storia del team. Tra questi, Edoardo Duca, lanciatissimo nel suo percorso, si appresta a vivere il suo ultimo atto in maglia modenese. Per lui, e non solo, si apre una nuova avventura da scrivere.

Più il tempo trascorre, più si avvicina il momento dell'epilogo per quei giocatori a scadenza. E per questi calciatori, il Modena sembra proprio aver intenzione di proseguire sulla strada del "grazie, ma il nostro rapporto termina qui". Per alcuni si tratta di un vero e proprio pezzo di carriera, ad esempio per Edoardo Duca (nella foto), ormai prossimo ai saluti una volta scaduto il contratto il prossimo 30 giugno. Arrivato nel 2018, è l'ultimo superstite di quella squadra. Ha un'opzione per il 2026 ma al momento tutto tace e il futuro è un'icognita. Così come per Fabio Ponsi, martoriato dagli infortuni nell'ultimo anno: alle squadre di Bisoli e Mandelli è mancato parecchio per l'intelligenza tattica con la quale avrebbe potuto interpretare sia la fascia che il ruolo di braccetto.

