la rivoluzione del gelato che sfida i cocktail tradizionali

trascendono i confini del gusto, invitando a un viaggio tra freddo e fuoco, tra innovazione e tradizione. La rivoluzione del gelato sta cambiando le regole del gioco, portando l'arte del dolce a nuovi livelli di creatività e sofisticatezza, trasformando ogni assaggio in un momento indimenticabile e coinvolgente.

L’estate italiana del 2025 sta assistendo a una vera e propria metamorfosi gastronomica che promette di ridefinire il concetto stesso di aperitivo e dopocena. Nelle strade di Milano, così come in altre metropoli della Penisola, una nuova generazione di gelatieri sta abbandonando la tradizionale coppetta per abbracciare un’audace fusione tra mixology e gelato artigianale. Non si tratta più di semplice dessert, ma di esperienze multisensoriali che catturano l’essenza della bella stagione in pochi cucchiaini. Il mercato del gelato artigianale in Italia farà registrare una crescita del 4% nell’estate 2025, secondo le previsioni dell’Osservatorio SIGEP World, confermando un settore che nel 2024 ha sfiorato i 3 miliardi di euro di fatturato. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com