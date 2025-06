La rivincita delle ferie sotto casa | guida alla staycation e all’undertourism nell’estate italiana

Quest’estate, l'Italia riscopre il suo fascino più autentico con la rivincita delle ferie sotto casa. Dalle spettacolari montagne alle spiagge nascosti dietro l’angolo, passando per le tradizionali trattorie di quartiere, l’under-tourism si afferma come soluzione sostenibile e coinvolgente. Scopri come vivere un’estate ricca di scoperte vicino a casa, valorizzando il territorio e la cucina locale, senza rinunciare alla magia delle vacanze.

Dalle montagne e spiagge dietro l’angolo alle trattorie di quartiere: l’estate italiana riscopre il turismo di prossimità tra sostenibilità e cucina locale. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it © Gamberorosso.it - La rivincita delle ferie sotto casa: guida alla staycation e all’undertourism nell’estate italiana

