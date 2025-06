La rassegna Altre Storie definitivamente cancellata per quest’anno

La rassegna “Altre Storie”, punto di riferimento culturale e di aggregazione nei quartieri Q4 e Q5 di Latina, non si terrà quest’anno. Dopo un incontro sereno e costruttivo con l’amministrazione comunale, l’associazione Quartieri Connessi ha confermato con rammarico la cancellazione dell’evento. Nonostante questa battuta d’arresto, l’entusiasmo per future iniziative rimane vivo, alimentando la speranza di rinascite culturali che possano coinvolgere ancora una volta la comunità.

E' stata definitivamente cancellata per quest'anno la rassegna "Altre Storie" che tutte le estati anima i quartieri Q4 e Q5 a Latina. La conferma "con rammarico" arriva direttamente dall'associazione Quartieri Connessi dopo l'incontro avuto in Comune. E' stato un "confronto sereno e.

