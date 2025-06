La questione delle liste d' attesa | bene le urgenze ma per una mammografia bisogna attendere fino a 320 giorni

La sanità italiana mostra un quadro a luci e ombre: mentre le urgenze trovano risposta tempestiva, le liste d’attesa per esami come la mammografia raggiungono i 320 giorni. La variabilità nei tempi di attesa evidenzia disuguaglianze e sfide ancora irrisolte, lasciando molte persone in attesa di diagnosi fondamentali. Dati tanto attesi, ma che richiedono interventi concreti per garantire equità e rapidità nelle cure.

Bene le visite e gli esami d'urgenza, peggio quelle da programmare in là nel tempo. Soprattutto, una fortissima variabilità, con casi in cui la sanità risponde in tempi da record e altri in cui le attese sono lunghissime. È questo il ritratto sulle liste d'attesa che emerge dalla Piattaforma nazionale sulle liste d'attesa ministero della Salute e Agenas. Si tratta di dati molto attesi, da.

