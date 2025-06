La pubblicità coi delfini nella metro di Roma è assurda | Fatta con l'IA hanno i denti da squalo

Una pubblicità insolita e sorprendente ha invaso la metro di Roma: immagini di delfini con denti da squalo, generate dall'intelligenza artificiale. Questi cartelloni mostrano tursiopi dal sorriso inquietante, frutto di errori di AI che hanno confuso la loro dentatura a più file con quella degli squali. Un esempio intrigante di come la tecnologia possa creare immagini affascinanti ma anche buffamente sbagliate. Continua a leggere per scoprire altri dettagli sorprendenti.

Alcuni cartelloni pubblicitari spuntati nella metro di Roma mostrano due tursiopi - i delfini per antonomasia - che sorridono verso la fotocamera. Osservando attentamente i loro denti si notano "mostruosità" frutto di errori dell'intelligenza artificiale, come ha spiegato l'ecologo marino Andrea Bonifazi. I cetacei hanno infatti una dentatura su più file come gli squali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: delfini - metro - roma - denti

La pubblicità coi delfini nella metro di Roma è assurda: Fatta con l'IA, hanno i denti da squalo.

Togliere i denti ai delfini per far nuotare i turisti con loro: l’orrore che nessuno vuole raccontarti - greenMe - Ai delfini vengono tirati via i denti così da evitare che possano ferire i turisti che nuotano con loro. greenme.it scrive

Delfini e balene avevano denti da mammiferi - Quotidiano Nazionale - I denti dei delfini e delle balene si sono evoluti da una forma "complessa" a una "semplice". Come scrive quotidiano.net