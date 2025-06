La protesta degli universitari | Personalismi e partigianerie

Alla vigilia del ballottaggio, il clima all’interno dell’ateneo si è rivelato teso e diviso, riflettendo le contrapposizioni politiche di un’epoca segnata da personalismi e partigianerie. Dopo la vittoria di Alessandro Reali come nuovo rettore, Giulia Papandrea, segretaria del Coordinamento per il diritto allo studio-Udu Pavia, sottolinea come gli studenti abbiano mantenuto un atteggiamento di totale apertura al dialogo, dimostrando che, nonostante le divergenze, l’unione resta fondamentale per il futuro dell’università.

"Alla vigilia del ballottaggio abbiamo ritrovato una comunità accademica profondamente spaccata e polarizzata da queste elezioni". Il giorno dopo la vittoria di Alessandro Reali (nella foto) come rettore dell'Università, Giulia Papandrea – segretaria del Coordinamento per il diritto allo studio-Udu Pavia – spiega la posizione degli studenti: "Durante l'intera campagna è stata nostra premura adottare un atteggiamento di totale apertura al confronto per condividere le nostre proposte. Per settimane tuttavia gli incontri si sono concentrati più sugli avversari che non sulla discussione delle proposte.

