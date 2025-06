La proposta shock Zelensky all' Ue | Per fermare i russi fermiano le loro entrate petrolifere con un price cap a 30 dollari

In un atto di forte diplomazia, Zelensky propone all’UE un price cap di 30 dollari sul petrolio russo, sperando di sferrare un colpo decisivo al finanziamento delle operazioni di Mosca. Il leader ucraino fa appello all’unità tra Europa e USA per trionfare contro l’aggressore. La comunità internazionale, determinata, conferma il sostegno a Kiev con nuove sanzioni, rafforzando la posizione occidentale in questa cruciale battaglia globale.

Il presidente ucraino: "Trionferemo contro la Russia se ci sarà unità tra Europa e Usa". Volenterosi ribadiscono il sostegno a Kiev anche con nuove sanzioni.

