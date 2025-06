La Promessa trame settimanali dal 28 giugno al 4 luglio | Jana discute con Manuel Margarita lascia la tenuta

Scopri le anticipazioni della settimana di "La Promessa": Jana e Manuel si avvicinano, ma le tensioni non mancano. La giovane cameriera si scontra con il marchesino, che ha preso decisioni importanti senza consultarla, creando scompiglio tra loro. Nel frattempo, alla tenuta, cresce l’ansia per la scomparsa di Margarita. Cosa ci aspetta nelle prossime puntate? Rimanete con noi e scoprite come si evolveranno le vicende di questa avvincente soap italiana.

Cosa ci attende nelle prossime puntate La Promessa  in onda nella settimana dal 28 giugno al 4 luglio? Al centro dei riflettori troveremo Manuel, sempre più determinato a sposare Jana. La giovane cameriera però non gradirà molto il fatto che il marchesino abbia preso decisioni importanti su di loro senza prima consultarla. Nel frattempo alla tenuta tutti si chiederanno dove sia finita Margarita. Anticipazioni La Promessa: la discussione tra Jana e Manuel. Dopo aver parlato con Cruz, Jana affronta Manuel e gli rimprovera di non averla resa partecipe delle decisioni che riguardano entrambi. Exposito è arrabbiata dal comportamento del compagno, che ha deciso di rinunciare al titolo e alla casa senza prenderla minimamente in considerazione.

