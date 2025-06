La Promessa anticipazioni 27 giugno | Budina sospetta ancora di Manuel e Catalina rafforza il legame con Jana

Domani sera, la soap "La Promessa" torna su Rete 4 con colpi di scena imperdibili! L'indagine sull'omicidio di Gregorio si fa sempre più intricata, mentre Budina continua a sospettare di Manuel e Catalina rafforza il suo legame con Jana. Un episodio ricco di suspense e mistero che terrà gli spettatori incollati allo schermo. Ecco cosa aspettarsi nella puntata in onda alle 19:40, disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Ecco cosa accadrà nella puntata della soap opera spagnola in onda domani su Rete 4: l'indagine sull'omicidio di Gregorio prende una piega inaspettata. La Promessa torna domani su Rete 4 intorno alle 19:40. La popolare soap spagnola, ambientata a Cordova, è visibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity. Scopriamo insieme un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Margarita compie un gesto enigmatico: lascia una lettera segreta a Cruz, il cui contenuto potrebbe avere conseguenze imprevedibili. Riassunto dell'episodio precedente Vera confida alla madre di aver dato le dimissioni e di voler abbandonare la tenuta dopo una violenta discussione con Lope. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - La Promessa anticipazioni 27 giugno: Budina sospetta ancora di Manuel e Catalina rafforza il legame con Jana

In questa notizia si parla di: promessa - anticipazioni - giugno - budina

Beautiful, Tradimento, The Family e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 13 maggio 2025 - Oggi, 13 maggio 2025, sveliamo le anticipazioni delle soap più amate: "Beautiful", "Tradimento", "The Family" e "La Promessa".

La Promessa anticipazioni 27 giugno: Budina sospetta ancora di Manuel e Catalina rafforza il legame con Jana; La Promessa anticipazioni 18 giugno: Burdina deciso a incastrare Romulo per l’omicidio di Gregorio; La Promessa anticipazioni 18 giugno | Burdina deciso a incastrare Romulo per l’omicidio di Gregorio.

La Promessa, anticipazioni del 26 giugno: addii, rivelazioni e scelte coraggiose - Margarita rompe con Ayala, Vera medita di lasciare la tenuta e la duchessa cerca di farle cambiare idea: la puntata si preannuncia ricca di emozioni e svolte decisive. Lo riporta news.fidelityhouse.eu

La Promessa anticipazioni 25 giugno: Jana rifiuta la festa, Pelayo confessa a Ricardo la verità sul bambino - Ecco cosa accadrà nella puntata della soap opera spagnola in onda domani su Rete 4: Jana si rifiuta di partecipare alla festa in suo onore e confida a Maria tutto il suo malessere ... Da msn.com