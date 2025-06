La Promessa Anticipazioni 27 giugno 2025 | Catalina accoglie Jana in famiglia mentre Margarita nasconde un segreto per Cruz

Prepariamoci a un episodio ricco di emozioni e colpi di scena in "La Promessa" del 27 giugno 2025. Catalina accoglie Jana in famiglia con calore e affetto, mentre Margarita si sforza di nascondere un segreto che potrebbe cambiare tutto per Cruz. Intanto, Burdina intensifica i suoi sospetti su Manuel, aggiungendo tensione alla trama. Scopriamo insieme cosa ci riserva questa puntata imperdibile, dove ogni rivelazione avrà conseguenze sorprendenti.

Vediamo le anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 27 giugno 2025. Nell'episodio della Soap di Rete4, Catalina fa un passo molto importante verso Jana mentre Burdina torna a sospettare di Manuel. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - La Promessa Anticipazioni 27 giugno 2025: Catalina accoglie Jana in famiglia mentre Margarita nasconde un segreto per Cruz

In questa notizia si parla di: promessa - anticipazioni - giugno - catalina

Beautiful, Tradimento, The Family e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 13 maggio 2025 - Oggi, 13 maggio 2025, sveliamo le anticipazioni delle soap più amate: "Beautiful", "Tradimento", "The Family" e "La Promessa".

Romulo non ha scampo! Clicca sul link qui sotto per leggere le #Anticipazioni della puntata de #LaPromessa che andrà in onda oggi https://www.tvdaily.it/tv/la-promessa-anticipazioni-puntata-18-giugno-2025-romulo-non-ha-scampo.php Vai su Facebook

La Promessa, le anticipazioni dal 22 al 28 giugno 2025; La Promessa: anticipazioni mercoledì 25 giugno! Pelayo rivela a Ricardo la verità sul bebè; La Promessa anticipazioni 25 giugno: Jana rifiuta la festa, Pelayo confessa a Ricardo la verità sul bambino.

Anticipazioni La Promessa 25 giugno 2025/ Catalina e Pelayo annunciano la gravidanza, lui non è felice - Le anticipazioni de La Promessa svelano cosa succederà mercoledì 25 giugno 2025, Pelayo e Catalina annunciano la gravidanza, lui confessa a Don ... Si legge su ilsussidiario.net

La Promessa Anticipazioni 23 giugno 2025: Catalina stupita da un inaspettato sostegno - Nell'episodio della Soap di Rete4, Catalina riceverà un inaspettato sostegno, che l'aiuterà ad affrontare le ... Lo riporta msn.com