La Prima Estate 2025 Grace Jones non ci sarà ecco perché

Un’estate senza la potente presenza di Grace Jones? Purtroppo sì, a causa di un infortunio all’anca, l’icona internazionale non potrà partecipare a La Prima Estate 2025. Per garantire comunque una serata ricca di energia e musica, la serata di sabato diventa a ingresso gratuito. Restate con noi: l’estate al Parco Bussoladomani promette ancora emozioni indimenticabili!

Grace Jones non potrà prendere parte a La Prima Estate 2025, la serata di sabato diventa a ingresso gratuito. A causa di un infortunio all’anca subito nelle ultime ore, Grace Jones non potrà prendere parte alla serata de La Prima Estate in programma sabato 28 giugno al Parco Bussoladomani di Lido di Camaiore. L’artista ha ricevuto indicazione medica di non intraprendere il viaggio verso l’Italia e di osservare un periodo di riposo assoluto. Tutti i biglietti acquistati per la data verranno rimborsati attraverso i canali ufficiali di vendita. La serata del 28 giugno si terrà regolarmente e sarà a ingresso gratuito. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - La Prima Estate 2025, Grace Jones non ci sarà, ecco perché

In questa notizia si parla di: prima - estate - grace - jones

La Prima Estate, c’è anche la serata Club Friday in collaborazione con il Kama Kama - La Prima Estate torna a Lido di Camaiore per la sua quarta edizione, dal 20 al 29 giugno, con una line-up stellare che include Kings of Leon, Air, Grace Jones e molti altri.

Festival “La prima estate”, il vero colpo è il ritorno di Grace Jones, eterna icona pop Vai su X

27/06/2025 h.18:00-01:00 LA PRIMA ESTATE FESTIVAL in collab. w/ KAMAKAMA @ Parco Bussola Domani - Lido di Camaiore (Lucca, Italy) Vai su Facebook

Grace Jones: per infortunio salta il concerto a La Prima Estate; Grace Jones, infortunio all’anca. Salta il concerto a “La prima estate”; Infortunio all'anca per Grace Jones, salta data italiana.

Infortunio all'anca per Grace Jones, salta data italiana - Salta così la serata de La Prima Estate in programma sabato 28 giugno al Parco Bussoladomani di Lido di Camaiore, unica data italiana dell' ... Riporta msn.com

Grace Jones si fa male all’anca, salta il concerto a Lido di Camaiore - Lido di Camaiore (Lucca), 26 giugno 2025 – A causa di un infortunio all’anca subito nelle ultime ore, Grace Jones non potrà prendere parte alla serata de La Prima Estate in programma sabato 28 giugno ... Secondo msn.com