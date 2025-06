La prima cattiva di Emily in Paris sta tornando per vendicarsi

La prima cattiva di Emily in Paris sta tornando, pronta a scuotere nuovamente le dinamiche della serie di successo Netflix. Con la quarta stagione che ha rivoluzionato la vita di Emily trasferendola a Roma, l’attesa per la quinta cresce: cosa ci riserverà questa volta? La rinnovata presenza di questa figura inquietante promette di aggiungere un tocco di suspense e sorprendenti colpi di scena. Rimanete sintonizzati, perché il ritorno di questa protagonista potrebbe cambiare tutto ancora una volta.

La quinta stagione di Emily in Paris è attualmente in fase di riprese e l’attrice che ha interpretato la prima cattiva della serie di successo Netflix tornerĂ nella nuova stagione. La quarta stagione di Emily in Paris ha stravolto lo status quo di Emily Cooper (Lily Collins) trasferendola a Roma per dirigere il nuovo ufficio italiano dell’Agence Grateau. Le riprese della quinta stagione di Emily in Paris sono iniziate a Roma prima di tornare in Francia. Variety riporta che Thalia Besson, che ha interpretato la “sexy e subdola antagonista Geneviève” nella stagione 4 di Emily in Paris, è stata confermata per la stagione 5. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

