La Polizia Locale alza la soglia di impegno a Castelfranco controlli mirati nei parchi

La Polizia Locale di Castelfranco Emilia ha alzato la soglia di impegno, intensificando controlli mirati nei parchi e nelle aree verdi per garantire sicurezza e tranquillità ai cittadini. Durante le operazioni, sono stati adottati approcci strategici per prevenire situazioni di rischio e promuovere un ambiente più sicuro per tutti. Questa nuova fase di vigilanza testimonia l’impegno costante delle autorità locali nel tutelare il benessere della comunità e mantenere alta la qualità della vita.

In questa notizia si parla di: polizia - locale - castelfranco - controlli

