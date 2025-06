La Polizia di Stato nelle scuole per parlare di sicurezza stradale

La Polizia di Stato entra nelle scuole per diventare compagna di banco e parlare ai giovani di sicurezza stradale, un tema fondamentale per la vita di tutti. Nell’anno scolastico 2024-2025, gli agenti della Polizia Stradale di Forlì e Bagno di Romagna hanno incontrato oltre 1.000 studenti in 20 istituti, coinvolgendoli con attività mirate a promuovere comportamenti responsabili e consapevoli sulle strade. L’obiettivo è promuovere il rispetto delle regole e la prevenzione, affinché ogni giovane possa crescere più sicuro e responsabile.

La Polizia di Stato per compagna di banco, per parlare con gli alunni di sicurezza stradale a 360 gradi. Nell'anno scolastico 2024-2025 gli uomini e le donne della Polizia stradale di Forlì e di Bagno di Romagna hanno, infatti, tenuto incontri in 20 scuole di ogni ordine e grado della provincia, incontrando oltre 1.000 tra alunni delle scuole dell'infanzia, elementari, medie e superiori. E ciò sempre con un obiettivo ben chiaro: promuovere il valore della sicurezza quando si guida un'auto, una moto o quando si è in sella a una bici, partendo dalla corretta percezione del pericolo e dalla conoscenza dei comportamenti corretti da adottare.

