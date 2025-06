La politica e il voto al Coni? È sotto gli occhi di tutti che c' erano due schieramenti dice Federica Pellegrini

La recente elezione al Coni ha acceso i riflettori sulla politicizzazione del mondo sportivo, con due schieramenti contrapposti e accuse di ingerenze. Federica Pellegrini, protagonista indiscussa delle piscine italiane, si presenta con parole chiare e ferme, respingendo ogni illazione di parte. Ma cosa c’è realmente dietro questa corsa al potere? È una sfida tra passione sportiva e interessi politici, e i nostri atleti ne sono al centro.

"Non voglio che si possa pensare che patteggiassi per una parte o per l'altra", premette Federica Pellegrini rispondendo a una domanda del Foglio a margine del consiglio nazionale del Coni, che ha eletto Luciano Buonfiglio come nuovo presidente per il quadriennio 2025-2028 respingendo il candidato sostenuto dal ministro Andrea Abodi, Luca Pancalli. La politica ha provato a intromettersi? "È sotto gli occhi di tutti – dice – il ministro dello Sport ieri era presente con i presidenti della Federtennis e della Federazione italiana nuoto alla conferenza stampa dei Settecolli. Si vedeva, tanto che c'erano due schieramenti ben divisi", nota da ex nuotatrice italiana e campionessa olimpica, neutrale rispetto alle cordate in campo ma attenta osservatrice. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it