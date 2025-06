La pistola scomparsa dalla Liguria nel 2017 ritrovata nelle case popolari di Roma

Una pistola rubata in Liguria nel 2017 è riemersa dopo otto anni nelle case popolari di Tor Bella Monaca a Roma. Si tratta di un'arma semiautomatica calibro 9x21, completa di caricatore e cinque proiettili, svelando ancora una volta come il traffico di armi attraversi il Paese. Questa scoperta solleva interrogativi sulla sicurezza e sulla gestione dei beni sottratti, ricordandoci che la lotta alla criminalità è una sfida costante.

