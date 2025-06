La Pistoiese dà fiducia a Kharmoud L’esterno ancora in arancione

pista del rinnovo rappresenta una vera e propria sorpresa, testimoniando la fiducia della società nel suo potenziale. La permanenza di Kharmoud apre nuove prospettive per la squadra e accende l’entusiasmo dei tifosi, pronti a sostenere un progetto ambizioso anche nella prossima stagione. Con questa scelta, la Pistoiese dimostra di puntare sui giovani e sulla crescita, consolidando il proprio spirito di sfida e rinascita.

Delle sette conferme ufficializzate fino ad oggi dalla Pistoiese, l’ultima è con ogni probabilità la più sorprendente. Nella mattinata di ieri il club arancione ha annunciato il rinnovo contrattuale dell’esterno di centrocampo Anas Kharmoud, classe 2000. Se fino ad oggi i calciatori confermati avevano tutti ben figurato nello scorso campionato, dimostrando ampiamente di meritarsi il prolungamento del contratto, per l’ex Team Altamura la questione è diversa. I numeri della stagione 202425 parlano di venticinque presenze, condite da due gol e tre assist ma anche da nove giornate complessive, che gli hanno impedito di scendere in campo per oltre due mesi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La Pistoiese dà fiducia a Kharmoud. L’esterno ancora in arancione

In questa notizia si parla di: pistoiese - kharmoud - esterno - arancione

FC Pistoiese Vai su Facebook

La Pistoiese dà fiducia a Kharmoud. L’esterno ancora in arancione; Stangata per la Pistoiese: sette giornate di squalifica per Kharmoud; Kharmoud-Pistoiese: avanti insieme!.

La Pistoiese ufficializza la permanenza anche di Anas Kharmoud - Nonostante una stagione di alti e bassi, Kharmoud farà parte della rosa della Pistoiese anche nel prossimo campionato Una stagione non facile, condizionata anche dalla lunga squalifica che per due mes ... Scrive pistoiasport.com

Calcio Serie D. Difesa della Pistoiese più ricca con Venturini - La settimana è cominciata nel migliore dei modi per il club ... Riporta lanazione.it