La pazza idea di Salvini | indicare Laura Ravetto ad Arera

La mossa di Salvini di proporre Laura Ravetto a presiedere Arera ha scatenato polemiche e discussioni. La Lega, ormai in difficoltà, sembra navigare in acque agitate, tra idee audaci e decisioni discutibili. È un capitolo che promette di aprire un nuovo e controverso scenario politico. Ma sarà davvero questa la soluzione per risollevare le sorti del partito? Solo il tempo potrà dirlo.

Ora si può dire: la Lega è davvero finita in “bolletta”. E’ più che un’idea, è la “pazza” idea di Salvini: indicare Laura Ravetto come presidente di Arera, l’agenzia che regola il mercato dell’Ener. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - La pazza idea di Salvini: indicare Laura Ravetto ad Arera

In questa notizia si parla di: idea - pazza - salvini - indicare

La pazza idea di Jasmine Paolini: l’accoppiata singolare-doppio che a Roma manca da 35 anni… - Jasmine Paolini sta scrivendo la storia del tennis italiano agli Internazionali d'Italia 2025 di Roma, con una finale in singolare e una semifinale in doppio.

I giudici smontano, punto per punto, il castello di menzogne costruito dalla sinistra sul caso Open Arms. Nessun obbligo per l’Italia a offrire un porto sicuro. Nessun sequestro. Nessun reato. Salvini ha solo difeso i confini e applicato la legge. Vai su Facebook

Silvio Berlusconi ministro, la pazza idea preoccupa Giorgia Meloni: il retroscena.

La pazza idea di Salvini: indicare Laura Ravetto ad Arera - E’ più che un’idea, è la “pazza” idea di Salvini: indicare Laura Ravetto come presidente di Arera, l’agenzia che regola il mercato dell’Energia. Come scrive ilfoglio.it

Pazza idea Salvini: toglie il reddito di cittadinanza a un milione di italiani per darlo a chi vuole andare in pensione - È l'idea di Matteo Salvini, espressa nel libro di Bruno Vespa "La grande tempesta" che uscirà il 4 novembre, e ... Scrive huffingtonpost.it