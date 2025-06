La panchina biancoverde scotta sempre di più società in confusione Castelfidardo altra fumata nera Sfuma anche Bolzan resta Cuccù

La panchina biancoverde di Castelfidardo resta avvolta nell’incertezza, con nuove fumate nere che alimentano la confusione in società. Tra conferme e sorprese, la rosa dei candidati si assottiglia, lasciando i tifosi in attesa di notizie chiare. Mentre il mercato del tecnico si complica, il futuro del club si gioca ancora tra speranze e rinvii, ma una cosa è certa: il tempo sta per scadere, e l’attesa continua.

Bisogna attendere ancora per l’ allenatore del Castelfidardo. Neanche la giornata di ieri sembra aver portato una schiarita in società. E si assottiglia però la lista dei papabili alla panchina dei fidardensi. Sembra che non ci sia il ritorno di almeno tre ex. Perché dopo che Roberto Vagnoni ha firmato con il Notaresco e il no ricevuto in precedenza da mister Maurizio Lauro che sembra stia aspettando una chiamata dalla categoria superiore, sembra che anche mister Ruben Dario Bolzan non sia stato convinto dalla proposta. Dalle indiscrezioni che sono trapelate nella giornata di ieri sembra che Bolzan non abbia accettato la panchina del Castelfidardo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La panchina biancoverde scotta sempre di più, società in confusione. Castelfidardo, altra fumata nera. Sfuma anche Bolzan, resta Cuccù

In questa notizia si parla di: panchina - società - castelfidardo - bolzan

