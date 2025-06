La palestra di Ostia fatta saltare in aria e i fari dell' antimafia Si indaga sui rapporti dei Di Napoli

Tra le vie di Ostia, tra storie di potere e omertà, si cela un capitolo oscuro: la Di Napoli Boxing Team, simbolo di una zona sotto l'ombra dei clan. Recenti indagini antimafia hanno portato alla luce i legami tra questi ambienti e il mondo dello sport, facendo emergere un quadro complesso di affari e influenze. Un episodio che richiama l’attenzione su come il crimine organizzato possa infiltrarsi anche nei luoghi più insospettabili, lasciando un segno indelebile nella comunità.

Via delle Azzorre. Una delle strade che quasi confina con Ostia Nuova, la zona che per anni è stata feudo del clan Fasciani prima e del clan Spada poi. La via è una tra le più conosciute e sfocia nel marcato dell'Appagliatore. Lì, al 451, c'è, o forse è meglio dire c'era, la Di Napoli Boxing Team. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: ostia - napoli - palestra - fatta

Ostia, bomba carta davanti alla palestra Di Napoli: danni ad attività e auto - Un’esplosione di una bomba carta davanti a una palestra di boxe a Ostia ha scosso la notte, causando danni alle auto e alla facciata di un edificio senza feriti.

Translate postOrdigno esplode davanti alla palestra dell’ex campione di pugilato Gianni Di Napoli ad Ostia. Nessun ferito ma tanta paura tra i residenti e danni anche alle auto in sosta. @TgrRaiLazio ?https://rainews.it/tgr/lazio Vai su X

Attrezzi, sala pesi, ma soprattutto palestra di pugilato. Far salire sul ring è l'obiettivo della "Di Napoli Boxing Team", la palestra di Ostia, ora al centro della cronaca dopo essere stata danneggiata da un'esplosione dolosa all'alba di giovedì 26 giugno, quando al Vai su Facebook

La palestra di Ostia fatta saltare in aria e i fari dell'antimafia. Si indaga sui rapporti dei Di Napoli; Bomba alla palestra di Gianni Di Napoli a Ostia, il video di Enzo Salvi: Auto sventrate, gente terrorizzata; Ostia, bomba contro palestra Di Napoli in via delle Azzorre: danni anche alle auto.

La palestra di Ostia fatta saltare in aria e i fari dell'antimafia. Si indaga sui rapporti dei Di Napoli - I due, Gianni e Kevin Di Napoli, sono personaggi noti a Ostia e non solo ... Come scrive romatoday.it

Bomba nella notte a Ostia, esplode una palestra: “È stato terrificante. Non smettevo di tremare” - Il proprietario della palestra, Kevin Di Napoli, che il 30 luglio del 2024 rimase ferito da colpi di pistola in seguito a una rapina a Napoli, fu anche lui coinvolto ... Segnala fanpage.it