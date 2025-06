La nuova truffa in Trentino che prosciuga il credito telefonico

Attenzione, cittadini del Trentino! Una nuova truffa sta attaccando i vostri telefoni, prosciugando il credito senza pietà. Dopo gli inganni dei falsi vigili del fuoco volontari, ora si è diffuso un messaggio fraudolento dal Cup. La cosa più importante? Non chiamate MAI il numero sospetto indicato. Rimanete vigili e informati per non cadere nelle trappole di questi truffatori senza scrupoli.

Una nuova truffa è in atto in questi giorni in Trentino. Dopo quella emersa recentemente dei finti vigili del fuoco volontari che chiedevano una donazione, ora c’è il messaggio (fasullo) del Cup. E in questa nuova tipologia di raggiro c’è una cosa da non fare in alcun modo: chiamare il numero. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

