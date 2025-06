La nuova Samb sta prendendo forma | Nessun problema con Eusepi e Candellori

La rinascita della Samb sta prendendo forma con entusiasmo e determinazione, grazie anche alla chiarezza e alla professionalità dimostrata dal club. Stefano De Angelis, il diesse, rassicura i tifosi: nessun problema con Eusepi e Candellori, che continueranno a vestire la maglia rossoblu fino alla naturale scadenza dei contratti. Un segnale positivo di stabilità e rispetto che rafforza le basi di una squadra pronta a riscrivere il proprio cammino.

"Nessun problema con Candellori né con Eusepi ". Queste le parole del diesse della Samb Stefano De Angelis dopo il no alla spalmatura del contratto in scadenza nel giugno 2026. "Non c’è nessun caso – spiega De Angelis – giocheranno in scadenza di contratto come si è soliti fare in queste situazioni. C’è stata una trattativa tra la società e i ragazzi che sono degli ottimi professionisti e rispetteranno il contratto". "Nessuno – continua – mette in discussione il valore di Eusepi e Candellori. Abbiamo fatto la nostra proposta che rientra nella linea che vogliamo seguire. Dall’altra parte non è stata accettata, stop. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net